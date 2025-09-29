吉沢亮（31＝写真）主演の映画「国宝」が、9月23日までに興行収入150億円を突破した。実写邦画の興収歴代トップ、織田裕二（57）主演の「踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」（173.5億円＝2003年）を追い抜く勢いだ。【もっと読む】吉沢亮は業界人の評判はいいが…足りないものは何か？「現時点で1位が織田さん、2位が吉沢さんで、3位の『南極物語』（110億円＝83年）の主演は高倉健さん。吉沢さんは一流