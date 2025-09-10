ニューストップ > グルメニュース > 日本茶パウダー「いちりんか」の魅力を発信 おすすめメニューを紹介 お盆休み ピース ドリンク イベント 箱 香り 紅茶 モニター ノンアルコール お茶 スクリーム るるぶ&more. 日本茶パウダー「いちりんか」の魅力を発信 おすすめメニューを紹介 2025年9月10日 17時30分 リンクをコピーする 日本茶パウダー「いちりんか」の魅力を発信するアンテナショップ「日本茶のお店いちりんかの扉」「日本茶のお店いちりんかの扉」は、大阪の心斎橋に誕生した日本茶カフェ。提供するのは、香りにこだわって開発されたティーパウダー「いちりんか」を使った日本茶メニューです。「いちりんか」とは、ホールディングス（以下、サントリー）がなんと11年もの歳月をかけて開発し、2024年12月に発売したパウダーのお茶。お湯を注ぐだ 記事を読む おすすめ記事 日常に溶け込む柔らかな金木犀の香り 「アポテーケ フレグランス」が秋限定コレクションを発売 2025年9月4日 11時1分 【かっぱ寿司】大好評の「一貫提供」と「シャリハーフ」シリーズに秋のラインアップが本日より仲間入り！ 一貫提供『甘海老にぎり』105円～！『シャリハーフ 炙り〆にしん』二貫150円～！ 2025年9月4日 14時0分 夏の余韻を楽しみながら秋の恵みを味わう大人のティータイム！プルマン東京田町「秋のハイティー」 2025年9月10日 10時34分 手持ちの急須をアップデート。お茶の「色」が見えるっていいね 2025年9月6日 21時55分 桃井かおり、庭で採れたパクチー使った手料理披露「彩りが綺麗」「いくらでも食べられそう」の声 2025年9月4日 11時34分