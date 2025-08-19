「ホテルニューオータニ」×『名探偵コナン』のコラボビュッフェ「SUPER SWEETS BUFFET（スーパースイーツビュッフェ）」が2025年8月18日よりスタート！『名探偵コナン』の世界観溢れるメニューをたっぷり味わっちゃおう。☆『名探偵コナン』の世界観が楽しめるメニューなどのイメージをチェック！（写真6点）＞＞＞ホテルニューオータニ幕張にて、国民的人気アニメ『名探偵コナン』とのコラボビュッフェ「ホテルニューオータニ