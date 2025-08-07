窓から「タバコ」をポイ これって大迷惑ですよ多くの公共施設が全面禁煙になるなど、喫煙者にとって年々肩身が狭くなっていることは事実です。その点、自身のクルマなら気兼ねなくタバコが吸えます。 【画像】「ええぇ…」 これがドライバーに嫌われる「迷惑行為」です。（18枚）しかし、「窓からタバコの灰を捨てる」行為をする人もいます。この行為はモラルとしてどうでしょうか。窓からタバコ投げ出し、灰をポロポロ…［