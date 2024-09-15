ユニバーサルミュージックが、ディズニーの名曲と花火をシンクロさせたエンターテイメント型花火イベント「ディズニー ミュージック＆ファイヤーワークス 2024」を開催！夜空いっぱいに広がる、夢と魔法の物語の世界へゲストを誘う、ディズニーの名曲にのせて贈る、音楽と花火のエンターテイメントショーです。2024年は、日本劇場公開から10周年を迎えた『アナと雪の女王』を中心に、時代を超えて愛されるディズニー音楽の数々が、