ユニバーサルミュージックが、ディズニーの名曲と花火をシンクロさせたエンターテイメント型花火イベント「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス 2024」を開催!

夜空いっぱいに広がる、夢と魔法の物語の世界へゲストを誘う、ディズニーの名曲にのせて贈る、音楽と花火のエンターテイメントショーです。

2024年は、日本劇場公開から10周年を迎えた『アナと雪の女王』を中心に、時代を超えて愛されるディズニー音楽の数々が、迫力ある花火とともに楽しめます☆

Disney Music & Fireworks(ディズニーミュージックファイヤーワークス)2024

開催日・会場:

2024年8月31日(土)山口・きらら博記念公園2024年9月21日(土)大阪・万博記念公園2024年9月23日(月・祝)大阪・万博記念公園2024年10月5日(土)山梨・山中湖交流プラザ きらら2024年11月9日(土)鹿児島・マリンポートかごしま2024年11月30日(土)茨城公演(後日発表)

チケット料金:大人 9,900円(税込)〜12,100円(税込)/学生(小中高生) 6,600円(税込)/未就学児 4,400円(税込)

※プラチナチケットあり3歳以上有料、2歳以下無料(指定席会場で座席が必要な場合は有料)

※2 歳以下は保護者の同伴(大人チケット購入必須)が2歳以下ひとりにつき1名必要

※学生/未就学児チケットを購入の方、2歳以下は入場時に年齢確認を行います

主管:Disney Concerts

企画/制作:DRC

後援:ユニバーサル ミュージック

協力:東京ディズニーリゾート

ディズニーの数々の名曲と花火をシンクロさせる、音楽と花火のエンターテイメント「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス」

2023年にウォルト・ディズニー・カンパニー創立100周年を記念し、日本で初開催されたイベントです。

ディズニーの名曲の数々を、上質な音響システムと最新技術で花火とシンクロさせた壮大な夜空のショーは、全国7都市で12万人を魅了しました。

名曲と12,000発の花火で彩るエンターテイメント!Disney Music & Fireworks(ディズニーミュージックファイヤーワークス) 名曲と12,000発の花火で彩るエンターテイメント!Disney Music & Fireworks(ディズニーミュージックファイヤーワークス) 続きを見る

そんな「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス」が、2024年も開催決定!

2023年の山口、大阪、山梨、茨城に加え鹿児島という新たな開催地も含め、更にスケールアップされた音楽と花火のエンターテイメントショーが楽しめます。

2024年は、ディズニーのキャラクターや映画など夢と魔法の物語を彩ってきた、あまたある名曲を中心に、珠玉の名作『アナと雪の女王』日本劇場公開から10周年を記念したパートを含むプログラムをお届け。

キービジュアルも『アナと雪の女王』の世界をイメージした、2024年バージョンに更新。

音楽と夜空に打ちあがる花火で表現する圧巻のショーが堪能できます。

夢に溢れるひとときを日本最高の花火演出で届ける

日本で初めて音楽花火を制作した花火クリエイティブチームが、先端技術である花火のシミュレーションCGを用いて制作する「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス」

事前に花火の色や形・発射のタイミングや効果を可視化することで最高次元の花火を作り出し、約60分間のショーとして完全にシンクロさせ続ける演出はこの「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス」でしか見ることができません。

数々の名曲が織りなす夢の時間が美しい旋律を創出。

美しい旋律は10,000を超える音色となり、そのひとつひとつに花火を結びつけ夜空を彩ります。

名曲が持つそれぞれの個性的な表情は意のままに花火に伝えられ、花火たちは音楽に合わせて踊って・弾けて・飛んで まるで魔法をかけられたような驚くべき表現力を披露。

音と火の息づかいまでも感じさせる花火演出は、それを見つめる人の心とシンクロして、これまでに体験したことのない夢に溢れるひとときを届けます。

ディズニーの名曲にのせて贈る、夢に溢れるひとときを日本最高の花火演出で届ける音楽と花火のエンターテイメントショー。

2024年8月31日の山口会場を皮切りに、全国6都市にて開催される「ディズニー ミュージック&ファイヤーワークス 2024」の紹介でした☆

※写真は前回公演時のものです

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニーの名曲に合わせ花火がシンクロ!Disney Music & Fireworks(ディズニーミュージックファイヤーワークス)2024 appeared first on Dtimes.