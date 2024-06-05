洪水が発生し救命ボートでの救助が行われた＝ドイツ南東部バイエルン州パッサウ/Armin Weigel/picture-alliance/dpa/AP（ＣＮＮ）ドイツ南部で豪雨による大規模な洪水が発生し、バイエルン州とバーデンビュルテンベルク州で計５人の死者が報告された。バイエルン州では住民２人と消防士１人の死亡が確認された。住民のうち１人は車ごと流され、もう１人の死因は不明。消防士は１日、乗っていたゴムボートが転覆して亡くなった。州