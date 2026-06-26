お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが、体調不良のため、配信を予定していた出演番組を欠席することが発表されました。【映像】松本人志、体調不良で生配信を急きょ欠席と発表有料配信プラットフォーム「DOWNTOWN＋」は6月26日、公式Xで、「松本人志の体調不良に伴い、6月27日（土）20：00から配信を予定しております、『第7回入学試験OIU生配信』の出演者を急遽変更させていただくこととなりました。配信を心待ちに