子どもや高齢者が、洗濯用の「パック型液体洗剤」を誤って飲み込む事故が発生しているとして、国民生活センターが公式サイトやX（旧ツイッター）の公式アカウントで注意を呼び掛けています。2021年には死亡事故が発生消費者庁と国民生活センターは2015年3月、子どもが洗濯用のパック型液体洗剤を握ったりかんだりしているうちに破れてしまい、口や目に洗剤が入る事故が発生していると注意喚起。しかし、その後も同様の事故が発