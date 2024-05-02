鬼嫁キャラとして、視聴者に強烈な印象を残すカイヤさん。だが、そのことを伝えると、「あれは完全に演技だったの。そのイメージを消したいよ」と笑い飛ばす。「“家”を持たず、世界中を飛び回れる毎日が最高」「もともと私は、ファッションモデルとしてアメリカやヨーロッパで活動していたんです。1987年に、ユニチカスイムウェアキャンペーンモデルとして来日すると、その後、結婚もあってそういうキャラクターを演じていたら