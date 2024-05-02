4月29日、元フジテレビアナウンサーの久代萌美が更新したInstagramの写真が話題になっている。【写真】坂道系アイドル風！久代萌美アナの美人化が止まらない「“司会のお仕事の時の写真”と文章とともに添えられたふるゆわガーリー系の髪型の写真が別人のようだと話題になっているんです」（スポーツ紙記者）美容と洋服代は毎月40万円！コメント欄には、《可愛いのは勿論だけど透明感がハンパないよね》《美人がまして美人に