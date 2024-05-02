群馬県富岡市の「県立自然史博物館」で常設展示されているクジラ化石がインカクジラ属の新種であることがわかりました。 インカクジラ属の新種と判明したのは「インカクジラ フォーダイセイ」です。世界で最も大きい動物とされる「シロナガスクジラ」などが属するナガスクジラ科の仲間で、７００万年前から８００万年前に生息していたとされています。 この化石は体長約１０メートルの若い個体で、１９８７年にペ