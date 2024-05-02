ホストクラブに来る女性は皆、基本的に「金銭を払って好きな男の時間を買っている」わけだが、最も気に食わない存在が「お金をもらってホストと関わる女」であるとも言える。現在歌舞伎町界隈のＳＮＳでは、ホストクラブで働く「女内勤」についての賛否が議論になっている。女内勤とは、酒の発注や在庫管理、ＳＮＳの運用などを担当するホストクラブの裏方スタッフとして働いている女性のことだ。「女性相手の仕事だから女性の意見