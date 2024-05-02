開幕から続けていた連続スタメン出場は32試合でストップ■Dバックス ー ドジャース（日本時間2日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地で行われるダイヤモンドバックス戦で今季初めてスタメンを外れた。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は「休養が与えられた」と報じた。前日4月30日（同5月1日）の同戦は、バックネット裏にハチが大量発生し開始が1時間55分遅延。さらに延長1