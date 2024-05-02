開幕から続けていた連続スタメン出場は32試合でストップ■Dバックス ー ドジャース（日本時間2日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地で行われるダイヤモンドバックス戦で今季初めてスタメンを外れた。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は「休養が与えられた」と報じた。前日4月30日（同5月1日）の同戦は、バックネット裏にハチが大量発生し開始が1時間55分遅延。さらに延長1
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 椅子引かれ「障害」男性の訴え
- 2. 満タン後 継ぎ足し給油は絶対NG?
- 3. 14歳を強姦「初の去勢」を命じる
- 4. ガーシー氏 配信登場も強制終了
- 5. さとみドラマ ED曲に違和感続出
- 6. 元俳優逮捕「大河出てたよね?」
- 7. 既婚上司と体の関係 新人に衝撃
- 8. フジコ・ヘミングさん死去 92歳
- 9. 川口春奈が「手繋ぎ」交際疑う声
- 10. 「ウネウネ」飯田橋で水面に異変
- 1. 元俳優逮捕「大河出てたよね?」
- 2. フジコ・ヘミングさん死去 92歳
- 3. 元俳優逮捕 同級生が見た変化
- 4. 手術受けた10代男児死亡 調査へ
- 5. ひき逃げ事件 夫を身代わりに?
- 6. ダウン症の娘と海外旅行 母驚き
- 7. ここ日本? 自販機5台破壊に衝撃
- 8. 松本報道巡り芸人が講談社を提訴
- 9. 10年で2倍 23区で中国人急増の街
- 10. 衝撃だったアムウェイから逮捕者
- 1. 椅子引かれ「障害」男性の訴え
- 2. 美味すぎ 米が驚いた日本の食材
- 3. ポイ活終了 浮いた金額に驚き
- 4. つばさの党 逮捕でなく警告の訳
- 5. 「出世したい」若者が大幅に減少
- 6. 万博ボランティア希望 定員2倍超
- 7. 持ち家は損? プロが語る残酷事実
- 8. 空き家、過去最多９００万戸＝３０年で…
- 9. 大型連休中に閣僚１３人が海外出張…コ…
- 10. 施設にいるんじゃ…? 森氏の近況
- 1. 14歳を強姦「初の去勢」を命じる
- 2. 酷い…捨てられるも追う犬 米国
- 3. 韓国ラーメン食べて血尿 話題に
- 4. 「ハリポタの城」爆発 5人が死亡
- 5. 飼い主引き裂いたピットブル 米
- 6. 火星で「無数のクモ」が発見
- 7. 正恩氏妹が激怒 密輸業者の末路
- 8. ペンギンのひなが大量死 絶滅も?
- 9. 猫見当たらず…Amazon倉庫で発見
- 10. 中国で高速道路が陥没 24人死亡
- 1. 数字センスのない人か分かる行動
- 2. 無感情「底辺校」生徒たちの異変
- 3. ゲーセン「大量閉店」の背景
- 4. プッチンプリン 出荷再開できず
- 5. 二郎系が増え続ける合理的な理由
- 6. NY円が急騰 1時間で約4円の円高
- 7. 五月病を予防するGWの過ごし方
- 8. 「老害扱い」に悩む高齢者多い?
- 9. 新紙幣導入に疑問 飲食店を代弁
- 10. コロッケ80円でどう儲けているか
- 1. Amazonでザバスが最大32%OFF
- 2. GWの平均予算「2万7857円」に
- 3. Amazonでヘインズが最大58%オフ
- 4. 「Bluesky」「Python」「Vim」「404」…
- 5. iPhone 16の質感、15シリーズを触ると…
- 6. パタゴニアの「リュックにもなるバッグ…
- 7. 東芝のリストバンド型活動量計「WERAM1…
- 8. パインアメがTシャツに！ 本日10時から…
- 9. 気分はスパイ！高画質カメラを仕込んだ…
- 10. 【ライブドアショッピング】5/1の注目…
- 1. 大谷が多数契約も…「耳障りに」
- 2. 大物俳優と繋がり 大谷を利用か
- 3. 井上尚弥VSネリ 亀田史郎が予想
- 4. 大谷翔平 今季初のスタメン落ち
- 5. 藤浪が大炎上「ア軍時代のよう」
- 6. 水原容疑者 胴元夫妻は豪遊三昧?
- 7. 遠藤航の退団説 海外ファン賛否
- 8. 「原爆」発言のサポ 浦和が声明
- 9. 大谷がOTANIに グッズ会社が謝罪
- 10. 一夜で全米に名前を売った男
- 1. ガーシー氏 配信登場も強制終了
- 2. さとみドラマ ED曲に違和感続出
- 3. 川口春奈が「手繋ぎ」交際疑う声
- 4. ガーシー氏怒り「絶対許せない」
- 5. 関口メンディーの会見 SNS賛否
- 6. 関口メンディー「父の生死不明」
- 7. 松本人志のX 約1カ月ぶりに動き
- 8. 元子役逮捕で女優にとばっちりか
- 9. もう潮時 出川充電旅に厳しい声
- 10. CDを大量不法投棄され「酷い」
- 1. 「風呂キャンセル界隈」共感多数
- 2. BBQコン参加も 惨めさに涙を流す
- 3. 略奪婚も…幸せになれなかった訳
- 4. 20kg減量に成功 確実ダイエット
- 5. ドン・キホーテが「マジ値下げ」
- 6. 楽ちんすぎて毎日着てる💞2000…
- 7. DAISOで200円 高見えバッグ
- 8. ユニクロとmarimekkoがコラボ
- 9. せっかくのお泊まりデートが！ お風呂…
- 10. 無印で買える大人っぽミニバッグ