看護師ら男性職員5人が、徐々に筋力が衰えていく難病・筋ジストロフィーや重症心身障害の入院患者に性的虐待をしていたことが発覚した国立病院機構大牟田病院（福岡県大牟田市）の川崎雅之院長らが2日、会見し、謝罪した。職員への処分はまだ行われておらず、2人は退職し、3人は患者に接触しない形で勤務を続けているという 。会見で記者の質問に答える国立病院機構大牟田病院の川崎雅之院長（左から２人目）=2024年5月2日午後4