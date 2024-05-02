イスラエルの学生デモは全米各地の大学に広がり、1700人以上が逮捕されました。カリフォルニア大学では反イスラエルと親イスラエルの学生がにらみ合う状況が深夜になっても続いています。学生デモは世界各地に広がっています。イギリスでは学生らが大学に対し、イスラエル軍と関わる企業との提携をやめるように訴えています。