4月30日午前9時、映画『踊る大捜査線』の公式サイトが12時間のカウントダウンを開始。午後9時にカウントがゼロになると、10月11日に『室井慎次 敗れざる者』、11月15日に『室井慎次 生き続ける者』の2部作を公開することが発表された。97年に放映されたドラマシリーズが人気を博した同作は、2003年の映画『踊る大捜査線THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」で興行収入173.5億円を記録。映画版は2012年の『踊る大捜査線 THE