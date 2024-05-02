長野市で4月29日、赤信号を無視し、猛スピードで交差点に突っ込んでくる車が目撃された。危険運転をしていたのは男性で、40〜50代くらいとみられ、県外ナンバーだったという。目撃者は「捕まえていただきたいレベルですね」と話している。「前を見てないと思う」4月29日、長野市で「モクゲキ！」されたのは、赤信号を無視し、猛スピードで交差点に突っ込んでくる車だ。目撃した人は、「一瞬の出来事で『えっ！？』と思って…」と話