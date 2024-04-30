待望の第一子を産んだ直後に、ダウン症と知らされたフリーアナウンサーの長谷部真奈見さん。出産当初は娘がダウン症である事実を受け入れることができず、誰にも明かせないまま、自殺を考えるほど思いつめた時期もあったというが、今では娘さんとの楽しい日々をブログなどで積極的に発信している。今春、娘さんは卒業し、現在長谷部さんは、娘さんと夫の3人でなんと世界一周の旅に出発した。「世界一周は夫の夢で、私は正直、行き