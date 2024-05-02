1992年に発生した、史上最悪の少年犯罪――犯人は当時19歳の少年で、見ず知らずの一家4人を一夜にして殺害した。少年はなぜ凶行に走ったのか？死刑確定までの3年余り、犯人と対話を重ねた作家・永瀬隼介さんが事件をふりかえる。【画像】15歳少女に性的暴行、一家4人を殺害…事件現場の写真を見る◆◆◆鋏（はさみ）で封を切る。ん？なんだ、この匂いは――真っ白な封筒から薄青色の便箋を抜き出し、嗅いでみる。香水だ。