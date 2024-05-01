中国南部の広東省で高速道路が崩落し、多くの車が転落しました。24人が死亡、30人が負傷しています。崩落した高速道路の下で黒焦げになっている何台もの車。白い煙が上がっているが確認できます。中国メディアによりますと、1日午前2時10分ごろ、広東省の高速道路で大規模な崩落事故が起きました。この事故で20台の車が高速道路から転落し、24人が死亡、30人が病院で治療を受けています。中国では1日から労働節の大型連