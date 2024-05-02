このお話は、著者・キリギリスＲＩＮ(@kirigirisrin)さんの長男が、学年で有名な問題児と同じクラスになったときの体験談が描かれています。ママ友経由で問題児・Pくんの話を聞いていたキリギリスさん。長男に学校での様子を聞いてみると、たびたび「椅子を蹴られることがある」とのこと。ですが、長男はまったく気にしていない様子。授業参観で様子を見ようと考えていたところ…。『効果があった問題児対策』ダイジェスト版でごら