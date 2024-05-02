地下鉄が走る日本の都市といえば、いずれも人口100万人以上の大都市ですが、それ以外で計画が浮上したことはあったのでしょうか。本命だったミニ地下鉄を中心に、地方での構想の経緯を振り返ります。100万都市の広島には地下鉄がない地下鉄といえば大都市の交通機関です。実際、日本で地下鉄が走る都市は、三大都市圏の東京、横浜、大阪、神戸、京都、名古屋に加えて札幌、福岡、仙台といずれも人口100万人以上の大都市です。都