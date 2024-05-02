事故で脊髄を損傷し、車いすで活動しているアイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（32）が2日までに、X（旧ツイッター）を更新。座ろうとしていた人に対し、いたずらとして椅子を引く行為について警鐘を鳴らした。猪狩は、高校生の時に「椅子引き」行為をされて下半身まひを負い、バスケ選手の夢を絶たれたという男性の記事を添付。「下半身まひって本当に一瞬の出来事でなってしまうんですよね」と書き出し「椅子引きをやった当人