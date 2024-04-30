TWICEのMOMO（モモ）が、4月30日（火）に自身のInstagramを更新。姉でダンサーのhana（ハナ）と一緒に写ったプリクラなどを公開した。【写真】美人姉妹！TWICE モモと姉hanaのツーショット■仲良し姉妹に反響！今回公開されたのは、「はははは（ピースマークの絵文字）」というキャプションが添えられた6枚の写真。愛犬やチキンの写真もある中で、モモとハナが写ったプリクラや鏡越しのツーショットが公開されており、「も