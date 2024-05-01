「ここ付き合ってるん？」川口春奈＆松下洸平の大胆スキンシップに驚き女性自身

「ここ付き合ってるん？」川口春奈＆松下洸平の大胆スキンシップに驚き

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドラマで共演する川口春奈松下洸平について「女性自身」が伝えた
  • バラエティ番組のロケで、川口が松下の手を上からそっと握る様子が
  • SNSでは「ここ付き合ってるん！？」「ニヤニヤした」などの声が上がった
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