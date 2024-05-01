今月中旬、中国と国境を接する北朝鮮北部の両江道（リャンガンド）で、国境警備隊員1人と密輸業者1人が、中国キャリアの携帯電話で外部と連絡を取っていた疑いで、中央から派遣された緊急検閲チームによって逮捕された。そしてその裏には、金正恩総書記の妹、金与正（キム・ヨジョン）朝鮮労働党副部長の意向があるという。デイリーNKの両江道の情報筋は30日、「今月17日、金正淑（キムジョンスク）郡で20代前半の国境警備隊の兵士