もし自分のバイト先にビックリするほど仕事ができない新人さんが入ってきたら、あなたならどうしますか？今回は、そんな新人さんとのコミュニケーションに悪戦苦闘してしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆新しいバイトの学生の教育係に岸谷未歩さん（仮名・42歳／主婦）は、近所にある個人経営の喫茶店でアルバイトを始めて6年目になります。「地主の裕福な老夫婦がオーナーなのですが、最近はちょこっと顔を出しに来