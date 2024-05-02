公式サイトより格闘技イベント「RIZIN.46」が、4月29日、有明アリーナでおこなわれた。冒頭2試合はABEMAで無料配信され、3試合め以降は、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、ABEMA、U-NEXTにてPPVで配信されたのだが――。「PPV配信は前売購入、当日購入以外に、試合翌日から購入できる『アーカイブ配信』（当日チケットより2200円安い）も各媒体で販売されたのですが、ABEMAの見逃し配信、アーカイブ配信でのみ、購入者が憤るハプニン