伊藤忠商事は１日、保険金不正請求問題を起こした中古車販売大手ビッグモーターの主要事業を引き継ぐ新会社「ＷＥＣＡＲＳ（ウィーカーズ）」を発足させた。新会社の社長には元伊藤忠執行役員の田中慎二郎氏（６１）が就き、新たな体制で立て直しを図る。全国約２５０の店舗網と従業員約４２００人の雇用は引き継ぐ。店舗名も「ウィーカーズ」とする。社外取締役には前消費者庁長官の伊藤明子氏（６２）を起用。不正の横行を招