ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３１＝大橋）が臨む初防衛戦（６日、東京ドーム）のファイトマネーは１０億円超になりそうだ。英メディア「サン」によると、井上は２０２３年７月にＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級タイトルマッチで王者のスティーブン・フルトン（米国）にＴＫＯ勝利し４階級制覇を果たした試合で「８００万ドル（約１２億６０００万円）のうち、５００万ドル（約７億９０