フリーアナウンサーの高島彩（45）が1日、自身のインスタグラムを更新。普段と雰囲気がガラっと変わった姿を披露した。高島アナは、いつもはまとめている髪を下した写真を投稿し「髪を切って娘のお迎えへあたたかさに慣れた身体に堪える冷たい雨ですね体調を崩さないようにお気をつけください」とつづった。ネットでは「こんな美しく可愛い45歳周りにいますか？マスクしてるとは言え、20代後半でも通用可」などの