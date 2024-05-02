14年に亡くなった俳優蟹江敬三さんの長男で俳優の蟹江一平（47）が2日、X（旧ツイッター）を更新。栃木県で夫婦の遺体が見つかった事件で、1日に新たに死体損壊容疑で逮捕された元俳優の若山耀人（きらと）容疑者（20）について思いを述べた。蟹江は「純朴で真っ直ぐな少年は、わずか数年後に死体を遺棄し損壊する極悪で真っ黒な青年へと豹変していた。那須で起きた夫婦殺害事件の犯人として元子役の男らを逮捕」と報道に言及。若