タレントのほしのあきが4月29日にInstagramを更新し、プライベートショットを見せるも賛否を集めている。【写真】「さすがに歳を感じる」賛否となったほしのあき47歳“大胆”ショットほしのは「GW前半最終日は月島へ久し振りのもんじゃ焼きは最高でした」「もんじゃも好きだけどデザートのあんこ巻きも好き〜帰りにメロンパンを買おうとしたのに、、忘れて帰ってしまった。。」のメッセージとともに、路上を歩く様子や、あ