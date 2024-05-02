異様な速さで円安が進んでいる。このところ1ドル155円前後で推移していた為替レートだが、4月26日（金）の日銀会合後の会見で植田和男総裁が“円安是認”とも取れる発言をした影響もあってか、未明には158円台、さらに連休中の29日（月）には一時160円を突破する“異常事態”となった。＊＊＊【写真をみる】「本当にマイナス4155万円になってる…」衝撃的すぎる実際の口座画面FXトレーダーたちの悲鳴その後、一転して5円近