韓国で流通した中国産月餅からたわしが混入し、韓国食品医薬品安全処が販売中止措置を取った。​食品医薬品安全処は２日、京畿道始興市（キョンギド・シフンシ）に位置するユンフードが輸入した中国産月餅の一部製品からたわしが混ざったことが確認され、販売中止および回収措置を取ると発表した。​月餅は中国人が中秋節に好んで食べる丸い形のお菓子だ。​製造日は２０２４年３月１８日で、包装単位は４５０グラ