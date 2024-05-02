店舗の閉店時間を過ぎてもまだ店内にいようとする"居座り客"の存在がSNS上で大きな注目を集めている。 【画像】ハラスメント、みんな気にしすぎ？ 「境界線」認識で意外な結果調査一覧 「大昔に客商売をしていた経験からすると、閉店時間の直前に入ってきてもちゃんと空気を読んで大急ぎで用事を済ませて帰っていく客は別にいいんだ。世の中には常人には理解し難い思考で『営業時間内に店内に入れさえすればその後どれだけ居座