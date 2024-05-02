シンガポール大使館の男性参事官（55）が2月、東京都内の銭湯で18歳未満の男子生徒を盗撮した疑いで、警視庁に任意で事情聴取されていた。複数の捜査関係者への取材でわかった。【画像】参事官が勤めたシンガポール大使館。外交官特権の理由は参事官は2月27日夜、東京都港区の銭湯の男性脱衣所で、スマートフォンを使って未成年の男子生徒の裸を撮影した疑いがある。銭湯側が110番通報し、駆けつけた警察官が参事官のスマホ