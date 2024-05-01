子どもを持つ親を「子持ち様」と批判するような書き込みが、SNSで広がり、議論を呼んでいます。背景には何があるのでしょうか。【写真を見る】「『お子が高熱』とか言って、また急に仕事休んでる」SNSで広がる「子持ち様」論争育休取得社員の同僚に“一時金”を支払う企業も【Nスタ解説】「子持ち様が『お子が高熱』とか言って、また急に仕事休んでる」「子持ち様」という言葉をご存じですか。街の人に聞きました。子ども連れの