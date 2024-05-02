両親と写真に収まるボーディ・ナーフ君/From Ashley Al-Khouri（ＣＮＮ）米アリゾナ州中部のカサグランデで、エア遊具の「バウンスハウス」が突風にあおられて宙に吹き飛ばされる事故があり、２歳の男の子が死亡した。同州ピナル郡保安官事務所が明らかにした。死亡したボーディ・ナーフ君の父親は、フェニックス消防隊の消防士だった。事故は４月２７日に発生した。子どもたちが遊んでいたバウンスハウスが吹き飛ばされ、近くの駐