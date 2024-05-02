スペインで墓に突き立てられたまま見つかったことから「エクスカリバー」と名付けられた史料的価値の高い珍しい剣が、考古学的検証によりスペインの大部分がイスラム勢力に支配されていた10世紀ごろの時代のものだと特定されました。El Servicio de Arqueología cataloga como islámica una espada encontrada en el año 1994 en Ciutat Vellahttps://www.valencia.es/val/actualitat/-/content/espada-isl%C3%A1mi