韓国Ｋリーグの名門である水原ＦＣのチアチームに新たなメンバーとして招聘されたのが、台湾でトップチアとして活躍してきたチュアン・チュアン（壮壮）さんだ。Ｋリーグクラブで他のアジア出身チアが誕生するのは初とあって、韓国国内で小さくない注目を集めている。【PHOTO】台湾の超人気チア、チュアン・チュアンの艶やか“美的ショット”を厳選でお届け！現地４月30日に行なわれたＦＣソウルとのホームゲームでさっそく本