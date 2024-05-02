ホンダはyeシリーズとなる「P7」「S7」「GT」を世界初公開しました。ホンダ北京モーターショー2024にて、yeシリーズとなる「P7」「S7」「GT」を世界初公開しました。現地ではどのような反響があったのでしょうか。ロー＆ワイドなシルエットを採用する「GT」ホンダは、「2050年にHondaが関わる全ての製品と企業活動を通じたカーボンニュートラルの実現」というグローバルでの目標を掲げています。【画像】「えっ…！」超