キム・カーダシアンが、プロデュースしている下着ブランド「SKIMS」から新しく発売される商品のモデルを務めた。その姿は「SKIMS」のInstagramで披露されたが、同時にキムが着用した下着のサイズを明かしている。しかしグラマラスな体型のキムが、あまりにも小さなサイズだったことで、ファンからは疑問の声が多数あがっている。【この記事の他の写真を見る】カーダシアン家の次女キム・カーダシアン（43）が、着用している下着