タレント大竹まこと（74）が1日、パーソナリティーを務める文化放送大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜後1・00）に生出演し、政府の通貨政策に憤りを口にした。番組ではいとうあさこ壇蜜らとともに、物価高や新札の話題に。今年7月に1万円札、5000円札、1000円札がそれぞれリニューアルされることに、大竹は「札なんて替えなくていいじゃねえかよ？7月くらいだろ？あれ大変なんだよ。券売機でやってるおそば屋さ