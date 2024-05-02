岡山県倉敷市の大型商業施設で販売されたシフォンケーキの一部で「カビ」が発生していたとして、催事販売を企画した滋賀県の会社が自主回収を発表しました。自主回収をしているのは、シフォンケーキおよそ5000個です。先月19日から滋賀県の天平フーズが岡山県倉敷市の大型商業施設で実施したケーキなどを販売するイベントで、購入者から「カビ」のようなものがあると連絡がありました。天平フーズによりますと、一部商品に「カビ