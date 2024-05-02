自民党の前外務副大臣、武井俊輔衆院議員（49）=比例九州=を乗せた車が、宮崎県内の国道を制限速度を超えて走った疑いがあることが事務所への取材でわかった。武井氏がSNSに投稿した車内の画像が拡散して発覚した。運転していた秘書は、宮崎県警に申告したという。武井氏の地元事務所によると、画像は4月28日、同県日南市から宮崎市方面へ国道220号を移動する車内の後部座席から武井氏が撮影。「今日は朝から日南海岸を移動。