美空ひばりさんの長男・加藤和也氏、親友の石井ふく子が、2日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】美空ひばりさんの秘話を語る長男＆親友美空ひばりさんが亡くなって35年。今でも亡くなる1年前に行われたいわゆる『不死鳥コンサート』は語り草になっている。今回はその『不死鳥コンサート』映像を観ながら、2人に当時の裏話を聞く。当日は病気のために点滴を打ちながらステージに立って