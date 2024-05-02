歌手の工藤静香が5月1日に更新したInstagramで、長女の誕生日を祝福した。【画像】「ヤンママの文章」ツッコミ殺到！工藤静香の誕生日メッセージ、全文工藤は2000年12月にSMAPメンバーだった木村拓哉と結婚。翌01年5月に長女の心美（Cocomi）、03年2月に次女の光希（Koki,）が誕生している。現在、長女はフルート奏者、モデルとして次女もモデル、作曲家として活躍中だ。フルート奏者の長女は「ピロピロ星人」工藤は「大切な