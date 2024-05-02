今年４月、新潟県村上市内で面識のある７０代女性に対して、両頬を複数回平手打ちした疑いで５３歳の男が逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、村上市大関に住む農業の男（53）です。 男は４月１９日午後６時半ごろ、村上市内の屋内で、面識のある７０代女性に対して、両頬を複数回殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。 警察によりますと、関係者から警察に直接相談があり、事件が発覚。男や被害者など